قبل مواجهة «بيدفيست».. الأهلي وجنوب إفريقيا 8 زيارات و«4 بطولات»

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يخوض النادي الأهلي، الأحد المقبل، مواجهة صعبة أمام فريق «بيدفيست ويتس» الجنوب إفريقي، في إياب الدور 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب الأخير.

المارد الأحمر، يدخل اللقاء متفوقًا بنتيجة مباراة الذهاب، التي حسمها لصالحه بهدف دون رد، والتي أقيمت السبت الماضي على ملعب «السلام»، لكن الفوز بهدف وحيد غير مطمئن على الإطلاق، خاصة بعد المستوى الجيد الذي ظهر به بيدفيست.

إصابة حسام غالي، وجونيور أجاي في مباراة الذهاب، كانت موجعة لحسام البدري المدير الفني، في ظل المستوى الرائع الذي يقدمه الثنائي مع الفريق في المباريات الأخيرة.

تعرف على نتائج مواجهات الأهلي خارج أرضه أمام أندية جنوب إفريقيا:

في نسخة 2001، حل الفريق الأحمر ضيفًا على صن داونز، في ذهاب نهائي البطولة، وانتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق، وأحرز سيد عبد الحفيظ حينها هدف الأهلي، «الأهلي حصد لقب البطولة بالفوز في مباراة العودة بثلاثة أهداف نظيفة».

المواجهة الثانية كانت أمام أياكس كيب تاون في نسخة عام 2005، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، «الأهلي حصد لقب البطولة على حساب النجم الساحلي في النهائي».

نسخة 2007، شهدت مواجهة جديدة بين الأهلي وصن داونز، وتعادل معه أيضًا ولكن بهدفين لكل فريق هذه المرة.

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وأمام بلاتينيوم ستارز، نال الأهلي أول هزيمة له بالملاعب الجنوب إفريقية، وجاءت في نسخة عام 2008، بهدفين مقابل هدف، «الأهلي حصد لقب البطولة على حساب القطن الكاميروني في النهائي»

وفى خامس زياراته لجنوب أفريقيا، خسر الأهلي من سوبر سبورت بهدف دون رد، فى نسخة 2011.

الأهلي زار جنوب أفريقيا عام 2013 مرتين، واجه خلالهما أورلاندو بايرتس وإنتهت المباراتين بالتعادل، «سلبيًا» في دور المجموعات، و«إيجابيًا» بهدف لكل فريق في ذهاب نهائي البطولة، وأحرز للأهلي حينها النجم محمد أبو تريكة. «الأهلي حصد لقب البطولة في مباراة العودة بهدفين دون رد».

وآخر مباريات الأهلي بجنوب إفريقيا، كانت عام 2015 ببطولة الكونفدرالية، أمام أورلاندو بايرتس أيضًا، وخسر الفريق المصري بهدف دون رد.