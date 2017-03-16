أخبار عاجلة

مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

النيابة تستعلم عن هاتف منى عراقي لاتهامها بابتزاز رئيس الأكاديمية المصرية للإعلام

Google+ Print
النيابة تستعلم عن هاتف منى عراقي لاتهامها بابتزاز رئيس الأكاديمية المصرية للإعلام النيابة تستعلم عن هاتف منى عراقي لاتهامها بابتزاز رئيس الأكاديمية المصرية للإعلام

مصراوي Masrawy

الإعلامية منى عراقي

كتب- صابر المحلاوي:

أمر المستشار عبد الله المهدى رئيس نيابة الدقي، بالاستعلام عن رقم هاتف الإعلامية منى عراقي مقدمة برنامج "انتباه" على فضائية المحور، للتأكد من صحة الرقم الوارد ببلاغ الإعلامي أحمد دياب رئيس الأكاديمية المصرية للإعلام، يتهمها فيه بابتزازه.

يذكر أن المستشار محمد سلطان، وكيل نيابة الدقي، أمر باستدعاء الإعلامية منى عراقي مقدمة برنامج "انتباه" على فضائية المحور للتحقيق معها في البلاغ المقدم ضدها والذي حمل رقم 1488 إداري الدقي، والذي تواجه فيه تهم تهديد وابتزاز الإعلامي أحمد دياب رئيس الأكاديمية المصرية للإعلام.

واتهم "دياب" المذيعة منى عراقي، بقيامها بطلب مبلغ 100 ألف جنيه منه، وهددته أنها في حالة رفضه دفع المبلغ المطلوب ستقوم بتحرير محاضر وشكاوى وتكبيده خسائر من كل نوع، فضلا عن التشهير به في برنامجها، وتلفيق تهمة النصب له، وذلك على حد قوله بمحضر الشرطة.

وأرفق مقدم البلاغ، بمحضر الشرطة محادثة نصية بينه وبين "عراقي" على برنامج التواصل الاجتماعي "واتس اب".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط

حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج

حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج

العرب اليوم.. هدوء بمخيم عين الحلوة وإضرابات بتونس

العرب اليوم.. هدوء بمخيم عين الحلوة وإضرابات بتونس

حول العالم فى 24 ساعة

حول العالم فى 24 ساعة