النيابة تستعلم عن هاتف منى عراقي لاتهامها بابتزاز رئيس الأكاديمية المصرية للإعلام

كتب- صابر المحلاوي:

أمر المستشار عبد الله المهدى رئيس نيابة الدقي، بالاستعلام عن رقم هاتف الإعلامية منى عراقي مقدمة برنامج "انتباه" على فضائية المحور، للتأكد من صحة الرقم الوارد ببلاغ الإعلامي أحمد دياب رئيس الأكاديمية المصرية للإعلام، يتهمها فيه بابتزازه.

يذكر أن المستشار محمد سلطان، وكيل نيابة الدقي، أمر باستدعاء الإعلامية منى عراقي مقدمة برنامج "انتباه" على فضائية المحور للتحقيق معها في البلاغ المقدم ضدها والذي حمل رقم 1488 إداري الدقي، والذي تواجه فيه تهم تهديد وابتزاز الإعلامي أحمد دياب رئيس الأكاديمية المصرية للإعلام.

واتهم "دياب" المذيعة منى عراقي، بقيامها بطلب مبلغ 100 ألف جنيه منه، وهددته أنها في حالة رفضه دفع المبلغ المطلوب ستقوم بتحرير محاضر وشكاوى وتكبيده خسائر من كل نوع، فضلا عن التشهير به في برنامجها، وتلفيق تهمة النصب له، وذلك على حد قوله بمحضر الشرطة.

وأرفق مقدم البلاغ، بمحضر الشرطة محادثة نصية بينه وبين "عراقي" على برنامج التواصل الاجتماعي "واتس اب".