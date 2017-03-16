بالصور.. أزمة الأسمدة على طاولة محافظ الإسماعيلية ونواب البرلمان

الإسماعيلية-إنجي هيبة:

عقد اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا لمناقشة الحلول والمقترحات لمشكلة عبور الأسمدة والمخصبات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي لشرق قناة السويس، بناء على نتائج اجتماع لجنة الزراعة والري بالبرلمان، بحضور نواب مجلس الشعب.

ناقش الاجتماع مشكلة مزارعي شرق قناة السويس والقنطرة شرق، بشأن توصيل حصص الأسمدة والمخصبات الزراعية للمزارعين، وتسهيل عبورها شرقا تحت إشراف الأجهزة الأمنية ووزارة الزراعة والأجهزة المعنية، في إطار الحفاظ على الأمن القومي، وبالتوافق مع مصلحة المزارعين.

وخلال الاجتماع، تم استعراض ومناقشة الحلول والمقترحات الخاصة بعبور المستلزمات الزراعية لشرق القناة، والاتفاق على ضرورة وضع آلية خاصة لتدبير المستلزمات الزراعية والأسمدة المسموح بعبورها، بالتنسيق مع القوات المسلحة، وجميع الجهات الأمنية، مع الأخذ فى الاعتبار تجنب أي أصناف محظور عبورها، إضافة لدراسة إقامة مجمعين بشرق القناة، أحدهما بقرية الأبطال والآخر بالقنطرة شرق، لتجميع كل مستلزمات الزراعة، ويتم التوزيع من خلال تلك المجمعات تحت إشرف الجهات الأمنية والزراعية.