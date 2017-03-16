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مصرع تلميذ دهسته سيارة أمام مدرسة في بورسعيد

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مصرع تلميذ دهسته سيارة أمام مدرسة في بورسعيد مصرع تلميذ دهسته سيارة أمام مدرسة في بورسعيد

مصراوي Masrawy

مصرع تلميذ دهسته سيارة

بورسعيد - طارق الرفاعي:

لقى تلميذ بالمرحلة الابتدائية بمحافظة بورسعيد، مصرعه، اليوم الخميس، إثر اصطدام سيارة مسرعة به ودهسها لرأسه أمام مدرسة ناصر الابتدائية بمنطقة الحرية الجديدة بحي المناخ.

قال أيمن جابر، مسئول الطوارئ بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد، في تصريحات صحفية، إنه تلقى إشارة من مستشفى "عطاء" التخصصي بوصول الطفل "مصطفى محمد مصطفى"، 10 أعوام، جثة هامدة، إثر مرور سيارة على رأسه.

وأشار مسئول طوارئ الصحة إلى وضع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، للوقوف على ملابسات الحادث، بجانب التحفظ على السيارة والسائق بمعرفة الشرطة.

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