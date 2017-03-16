بوتين : روسيا ضد زعزعة استقرار العلاقات الدولية

موسكو- (أ ش أ):

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا ضد زعزعة الاستقرار في العلاقات الدولية.

وقال بوتين - خلال مراسم استلام أوراق اعتماد سفراء جدد للدول الأجنبية وبينهم سفيري العراق وقطر، اليوم الخميس :"إن روسيا تعارض محاولات زعزعة استقرار العلاقات الثنائية، التي يمكن أن تؤدي الى التدهور، وزيادة التوتر في العالم".

وأضاف أن روسيا تحاول البحث عن حلول وسط في العلاقات الدولية ، والإصغاء الى أراء الشركاء، مشيرا إلى أنه لدى كل دولة مصالحها الوطنية، وتاريخها، ورؤيتها الذاتية للعالم الحديث، مؤكدا أن روسيا تحترم ذلك، وتسعى دوما للإصغاء لأراء الشركاء، وأخذ رؤيتهم وآراؤهم بعين الاعتبار، وتحاول البحث عن حلول وسط.

وأشار الى أن روسيا تدعم جهود العراق في محاربة الإرهاب، وتدعو للحفاظ على وحدة أراضي العراق مع أخذ مصالح جميع الأطراف بعين الاعتبار.

وأختتم بوتين تصريحاته "بأن روسيا تجري حوارا مع قطر حول مكافحة الإرهاب، والوضع في السوق الدولية للمحروقات" .