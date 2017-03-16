أخبار عاجلة

مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

بوتين : روسيا ضد زعزعة استقرار العلاقات الدولية

Google+ Print
بوتين : روسيا ضد زعزعة استقرار العلاقات الدولية بوتين : روسيا ضد زعزعة استقرار العلاقات الدولية

مصراوي Masrawy

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

موسكو- (أ ش أ):
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا ضد زعزعة الاستقرار في العلاقات الدولية.

وقال بوتين - خلال مراسم استلام أوراق اعتماد سفراء جدد للدول الأجنبية وبينهم سفيري العراق وقطر، اليوم الخميس :"إن روسيا تعارض محاولات زعزعة استقرار العلاقات الثنائية، التي يمكن أن تؤدي الى التدهور، وزيادة التوتر في العالم".

وأضاف أن روسيا تحاول البحث عن حلول وسط في العلاقات الدولية ، والإصغاء الى أراء الشركاء، مشيرا إلى أنه لدى كل دولة مصالحها الوطنية، وتاريخها، ورؤيتها الذاتية للعالم الحديث، مؤكدا أن روسيا تحترم ذلك، وتسعى دوما للإصغاء لأراء الشركاء، وأخذ رؤيتهم وآراؤهم بعين الاعتبار، وتحاول البحث عن حلول وسط.

وأشار الى أن روسيا تدعم جهود العراق في محاربة الإرهاب، وتدعو للحفاظ على وحدة أراضي العراق مع أخذ مصالح جميع الأطراف بعين الاعتبار.

وأختتم بوتين تصريحاته "بأن روسيا تجري حوارا مع قطر حول مكافحة الإرهاب، والوضع في السوق الدولية للمحروقات" .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط

حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج

حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج

العرب اليوم.. هدوء بمخيم عين الحلوة وإضرابات بتونس

العرب اليوم.. هدوء بمخيم عين الحلوة وإضرابات بتونس

حول العالم فى 24 ساعة

حول العالم فى 24 ساعة