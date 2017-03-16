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"تعليم الغربية": استقرار الحالة الصحية لـ9 طالبات أصيبن بأعراض التسمم بعد "وجبة كشري"

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"تعليم الغربية": استقرار الحالة الصحية لـ9 طالبات أصيبن بأعراض التسمم بعد "وجبة كشري" "تعليم الغربية": استقرار الحالة الصحية لـ9 طالبات أصيبن بأعراض التسمم بعد "وجبة كشري"

مصراوي Masrawy

الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية

الغربية - مروة شاهين:

أكد الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، استقرار الحالة الصحية والعلاجية لـ9 طالبات من مدرسة بسيون الابتدائية بمستشفى بسيون وعودتهم إلى منازلهم، بعدما أصيبوا بأعراض التسمم جراء تناول وجبة كشري ساخنة في حصة الاقتصاد المنزلي.

وأضاف "الشناوي" في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أنه أصدر توجيهاته إلى مدير إدارة بسيون التعليمية بضرورة متابعة حاله الطالبات في أثناء تلقي العلاج.

كان اللواء حسام خليفة، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز بسيون يفيد بوورد بلاغ من شرطة النجدة من أولياء أمور الطلاب بالواقعة، وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية لمكان الواقعة؛ للاطمئنان على حالة الطلاب، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بسيون، وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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