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نقيب الفلاحين يحدد لـ"مصراوي" السعر المناسب لأردب القمح

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نقيب الفلاحين يحدد لـ"مصراوي" السعر المناسب لأردب القمح نقيب الفلاحين يحدد لـ"مصراوي" السعر المناسب لأردب القمح

مصراوي Masrawy

رشدي عرنوط النقيب العام للفلاحين

الأقصر – محمد محروس:
قال رشدي عرنوط، النقيب العام للفلاحين، إن السعر الحالي للقمح وهو 575 جنيها للأردب لا يناسب الارتفاعات المتلاحقة في تكلفة الإنتاج، والتي كان آخرها زيادة سعر طن الأسمدة من 2000 جنيه إلى 3000 آلاف جنيه.
وأضاف عرنوط في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "نحن المزارعين نرى أن السعر المناسب حاليا هو 650 جنيها للأردب، ولكننا لا نريد الضغط على الدولة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ونتمني أن يتحسن سعر القمح في الموسم المقبل، ليتماشى مع الزيادة في أسعار الإنتاج".
ونفى إمكانية تحديد سعر الأردب للعام المقبل، قائلا: "لما سعر طن القصب زاد، بعدها بأيام زاد سعر طن الأسمدة 50%".
في سياق متصل، قال أحمد حسن، مزارع في الأقصر، لـ"مصراوي" إن السعر الحالي للقمح بالكاد يكفي تكلفة إنتاجه، في ظل ارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والسولار والعمالة.
وناشد حسن، الرئيس عبدالفتاح والحكومة، بزيادة سعر أردب القمح، حفاظا على المنتج الاستراتيجي، خصوصا في ظل مساعي الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي منه.

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مصراوي Masrawy

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