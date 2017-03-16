تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين بـ"أحداث عنف العياط" لـ20 إبريل

محاكمة 3 متهمين أحداث عنف العياط
كتب- عمرو علي:
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، تأجيل إعادة محاكمتهم 3 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف العياط" التى وقعت فى أغسطس من عام 2013، لـ20 إبريل لمرافعة الدفاع.
كانت محكمة الجنايات، أصدرت فى وقت سابق حكما غيابيًا على 9 متهمين بالسجن المشدد 15 عاما لاتهامهم بمقاومة السلطات وإثارة الشغب والشروع فى قتل رجال الشرطة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها: حيازة أسلحة نارية، وسرقة أسلحة نارية، والشروع فى قتل رجال الشرطة، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.
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