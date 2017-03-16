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إحالة مفتش تموين بالسنطة للتحقيق بسبب الإهمال

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إحالة مفتش تموين بالسنطة للتحقيق بسبب الإهمال إحالة مفتش تموين بالسنطة للتحقيق بسبب الإهمال

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اللواء ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينة السنطة

الغربية – مروة شاهين
أحال اللواء ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية اليوم الخميس مفتش تموين للتحقيق بسبب الإهمال الوظيفى في مراقبة توزيع الأنابيب المدعمة بمستودع غاز قرية كفركلا الباب.

كان رئيس مركز ومدينة السنطة قد قام بالمرور المفاجئ علي مستودع غاز قرية كفركلا الباب لمراجعة انتظام عمليات التوزيع ووجود رقابة علي البيع وتم رصد إهمال مفتش التموين المكلف بمتابعة المستودع مماأدى لغياب الرقابة علي عمليات التوزيع فأصدر قراره المتقدم.

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