آخرهم «مبابي».. تعرف على أصغر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في دوري الأبطال

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تعد بطولة دوري أبطال أوروبا العرس الكروي الأهم للقارة العجوز، وتشهد كل عام تألق العديد من اللاعبين، ويرغب كل لاعب في إثبات نفسه لأنه يعلم أنه تحت أنظار العالم أجمع.

وتشهد البطولة كل فترة لاعب صغير السن ينال شرف إحراز هدف في البطولة الأعرق، ليكتب بذلك إسمه بحروف من ذهب في قائمة أصغر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ البطولة، والتي بالمناسبة يكون معظمهم نجوم "صف أول" بعد ذلك.

كان آخر هؤلاء اللاعبين هو الفرنسي كيليان مبابي لاعب موناكو، والذي استطاع هز شباك مانشستر سيتي الإنجليزي مرتين هذا الموسم عبر هدف في مباراة الذهاب على ملعب الإتحاد، وهدف آخر أمس الأربعاء على ملعب لويس الثاني، ويقود فريقه للدور ربع النهائي من دوري الأبطال.

وفي التقرير التالي نستعرض أصغر 20 لاعبا سجلوا أهدافا على مر تاريخ البطولة:

1-الغاني بيتر اوفوري كواي (17 سنة و6 شهور و11 يوما)

سجل هدف مع فريقه أولمبياكوس اليوناني أمام روزنبرج (1-5) موسم 1997-1998.



2-الكرواتي ماتيو كوفاسيتش (17 سنة و7 أشهر ويوم واحد)

سجل هدف فريقه الوحيد دينامو زغرب في خسارته أمام ليون (1-7) في عام 2011



3-الإسباني سيسك فابريجاس (17 سنة و7 أشهر و3 أيام)

عام 2004 مع أرسنال أمام روزنبرج (5-1)



4-الإسباني بويان كريكيتش (17 سنة و7 أشهر و4 أيام)

مع برشلونة أمام شالكه (4-0)



5-التشيكي مارتن كلاين (17 سنة و7 أشهر و25 يوما)

في 2002 مع سبارتا براجا أمام بانثينايكوس



6- السويسري بريل إيمبولو (17 سنة و8 شهور و18 يوما)

في 2014 مع بازل أمام لودوجوريتس (4-0)



7-الويلزي آرون رامسي (17 سنة و9 أشهر و26 يوما)

في 2008 مع أرسنال أمام فنربخشه (5-2)



8-الفرنسي كريم بنزيمة (17 سنة و11 شهرا و18 يوما)

في 2005 مع ليون أمام روزنبرج (2-1) حيث سجل الهدف الأول



9-الإنجليزي أليكس أوكسلايد-تشامبرلين (18 سنة وشهر و13 يوما)

في 2011 مع أرسنال أمام أولمبياكوس

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10-البلغاري ماريان أجنيانوف (18 سنة وشهر و28 يوما)

في 2006 مع ليفسكي صوفيا أمام تشيلسي (1-3)



11-الغاني صامويل كوفور (18 سنة وشهر و29 يوما)

في عام 1994 مع بايرن ميونيخ أمام سبارتاك موسكو (2-2)



12-الفرنسي كليان مبابي (18 سنة وشهرين ويوم واحد)

في 2017 مع موناكو أمام مانشستر سيتي (3-5) وفي مباراة الإياب (3-1)



13-الأوكراني أندريه شيفشينكو (18 سنة وشهرين و8 أيام)

في عام 1994 مع دينامو كييف أمام بايرن ميونيخ (1-4)



14-الباراجوياني روكي سانتا كروز (18 سنة وشهرين وعشرة أيام)

في عام 1999 مع بايرن ميونيخ أمام آيندهوفن



15-الهولندي نايجل دي يونج (18 سنة وشهرين و18 يوما)

مع أياكس أمام أرسنال (1-1)



16-الإيطالي ماريو بالوتيلي (18 سنة وشهرين و23 يوما)

عام 2008 مع إنتر ميلان أمام أنورثوسيس فاماغوستا القبرصي (3-3).



17-الهولندي باتريك كلويفرت (18 سنة وشهرين 27 يوما)

مع اياكس أمام آيك أثنينا (2-1)



18- النرويجي بير سيليان شيلبريد (18 سنة وشهرين و27 يوما) متساويا مع اللاعب كلويفرت مع روزنبرج أمام أولمبياكوس (3-1)



19-الإسباني راؤول جونزاليس (18 سنة و3 أشهر و21 يوما)

سجل ثلاثية "هاتريك" مع ريال مدريد أمام فيرينكفاروسي المجري (6-1)



20- الأرجنتيني ليونيل ميسي (18 سنة و4 أشهر و8 أيام)

في 2005 مع برشلونة أمام باناثينايكوس (5-0)