رسميًا.. أحمد أحمد يطيح بحياتو من عرش الكاف

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أعلن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، عن فوز أحمد أحمد، رئيس اتحاد مدغشقر، برئاسة الإتحاد الأفريقي، عقب إطاحته للكاميروني عيسى حياتو، خلال الجمعية العمومية للكاف التي اقيمت اليوم الخميس، في إثيوبيا.

وفاز أحمد أحمد، رئيس اتحاد مدغشقر، بعد أن حصل على 34 صوتًا، مقابل 20 صوتًا للكاميروني عيسى حياتو، بعد أن فرض الأخير سطوته بالكامل على القارة الإفريقية طوال الـ29 سنة الماضية.

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بذلك يعاصر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، رئيسًا جديدا خلفا لعيسي حياتو للمرة الأولى منذ عام 1988، الذي فشل في سعيه للحصول على الولاية الثامنة له على رأس الكاف.