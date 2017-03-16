«البورو» يفسخ تعاقده مع كارانكا

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أعلن نادي ميدلزبره الإنجليزي، اليوم الخميس، عن فسخ تعاقده مع إيتور كارانكا، المدير الفني للفريق، بالتراضي بين الطرفين، حسبما أفاد الفريق عبر بيانه الذي نشره على الموقع الرسمي.

وقال البورو "أن القرار سيكون في صالح الطرفين، كما قامو بتقديم الشكر للمدير الفني الإسباني على الفترة التي قضاها في تدريب الفريق، والتي تجاوزت الثلاث سنوات، وعن النجاحات التي حققها مع الفريق".

من جانبه، قال كارانكا "أود أن أشكر ميدلزبره إدراة ولاعبين وكل من ساندني على الفرصة الرائعة التي منحوني إياها، وأود أيضا أن أشكر الجماهير على دعمهم لي، سوف يظل لهذا النادي مكانة كبيرة عندي، وأتمنى التوفيق للفريق في المستقبل".

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كما قررت إدار ميدلزبره تولي "ستيف أجنو"، المدرب المساعد لكارنكا، مهام الإدارة الفنية للفريق بشكل مؤقت.

يذكر أن ميدلزبره يحتل المركز الـ19 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، برصيد 22 نقطة.