«فشل وصراخ وعذاب».. هكذا علقت الصحافة البريطانية بعد خروج السيتي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

وصل موناكو الفرنسي، إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه (3-1) على ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، الأربعاء، مستفيدًا من تسجيله ثلاثة أهداف مقابل خمسة في ذهاب دور الـ16.

وكانت الصدمة كبيرة للمدرب الإسباني بيب جوارديولا، إذ شهد خروجه للمرة الأولى من دور الـ16 طوال مسيرته كمدرب.

وكرر موناكو، الإنجاز الذي حققه قبل 20 عامًا في كأس الاتحاد الأوروبي ضد فريق إنجليزي آخر هو نيوكاسل يونايتد، إذ خسر أمام الأخير 0-3 في ذهاب الدور ربع النهائي، ثم فاز إيابًا على أرضه برباعية نظيفة في 18 مارس 1997.

شهد دور الـ16 تسجيل 62 هدفًا (أكبر حصيلة لهذا الدور في تاريخ الأبطال)، كما أن مانشستر سيتي أصبح أول فريق يخرج من بطولة أوروبية، بعد تسجيله 5 أهداف في مباراة الذهاب منذ النادي النرويجي لين أوسلو في عام 1966.

في ضوء خروج السيتي من دوري الأبطال، يستعرض «التحرير» لكم عناوين الصحافة البريطانية اليوم الخميس:

- اكسبريس| بيب يُضرَب برد فعل عنيف من باكايوكو

- صن سبورت| باقة من صرخات بيب .. لاعبو جوارديولا المتذبذبون يخفقون في مونتي كارلو

شاهد أيضا

- ميرور| فشل مونتي كارلو.. رهان بيب على الهجوم يفشل.. والسيتي يغادر البطولة

- ديلي ميل| فشل بيب.. معاناة للمدرب والسيتي البائس يغادر

- جارديان| موناكو يصعق السيتي.. فريق جوارديولا يودع أوروبا

- تيلجراف| عذابٌ لـ«بيب».. السيتي يودع دوري الأبطال بعدما أتت مخاطرة جوارديولا بنتائج عكسية