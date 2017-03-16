لوكاكو: «إيفرتون» لديه تاريخ عظيم.. ولكن المستقبل يجب أن يُكتب

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قال البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم فريق إيفرتون الإنجليزي، إنه واحد من أفضل المهاجمين في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وفقا لشبكة سكاي سبورتس البريطانية.

وأضاف الدولي البلجيكي صاحب الـ 23 عامًا، "أنا في طريقي لكي أصبح أفضل مهاجم في العالم، بالتأكيد، ولكن لفعل ذلك أحتاج إلى منصة أكبر لإظهار نفسي، نتحدث عن دوري الأبطال والمباريات هناك، لن أدخل في التفاصيل ولكن عليك أن تتقدم للأمام مهما كان الوضع، أنا فقط أحاول الوصول لذلك، وفي هذه اللحظة أنا واحد من أفضل المهاجمين في الدوري".

وعن مستوى طموحه في إيفرتون، رد لوكاكو" عليك أن تكون ملتزمًا، إيفرتون كنادي كرة قدم لديه تاريخ عظيم، لكن المستقبل يجب أن يُكتب، لأننا دائمًا نتحدث عن فرق الثمانينات والستينات وإذا نظرت إليهم تجد أن ذلك كان عظيمًا، نحن كلاعبين نريد أن يتحدث المشجعين عنا وليس عنهم (الأندية)، وهذا ليس قلة إحترام".

وأردف الدولي البلجيكي قائلا "أنت تريد أن يتم تذكرك كذلك، لا يهم أين تلعب لكن تريد أن يتذكرك المشجعين، وذلك ليس عن طريق تسجيل الأهداف فقط ولكن بتحقيق البطولات، بدلًا من العيش في الماضي عليك أن تفكر في المستقبل؛ كيف يمكن أن يتطور هذا النادي، من هم اللاعبين الذين تريد أن تجلبهم للمنافسة".

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وأشار لوكاكو، إلى أن "هناك بعض اللاعبين كان يمكن أن نتعاقد معهم (إيفرتون)، كنت أعلم أن النادي كان يمكنه ذلك لكنهم لم يفعلوا، وهؤلاء اللاعبين هم يلعبون في هذا الدوري، لن أذكر أسماءً، لكن هؤلاء اللاعبين يقومون بعمل كبير الآن".

وتابع لوكاكو "هذا محبط قليلًا ولكن في النهاية نملك لاعبين رائعين، لا يمكن أن ننظر للآخرين الآن، بإمكاننا النظر إلى أنفسنا فقط، نحن الوحيدون كلاعبون المُلامون، لا يمكننا لوم المشجعين ولا يمكننا لوم المدرب".

الجدير بالذكر، أن لوكاكو قرر عدم تجديد تعاقده مع إيفرتون، والذي سينتهي في 2019.