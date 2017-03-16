الإفراج عن 16 عاملًا مصريًّا بعد القبض عليهم بالسودان

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انتهت جهود السفارة المصرية ومكتب التمثيل العمالي بالعاصمة السودانية الخرطوم، إلى الإفراج عن 16 عاملًا مصريًّا، كانوا يعملون في تجارة الأدوات المنزلية.

وتلقَّى محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الخميس، تقريرًا بذلك من المستشار العمالي بالسودان أحمد يوسف عبد العظيم، حيث أشار إلى أنَّ السفير أسامة شلتوت اتصل فورًا بنائب رئيس الجمهورية السودانية حسبو عبد الرحمن، ووكيل وزارة الخارجية ونائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات، وأسفرت الاتصالات عن الإفراج عن المقبوض عليهم.

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وأوضح أنَّ هناك ستة مواطنين مازالت السفارة وزارة الخارجية السودانية تتابعان عملية الإفراج عنهم.

ولم يشر البيان الصادر عن "القوى العاملة" إلى مزيدٍ من التفاصيل بشأن سبب احتجاز العمال المصريين.