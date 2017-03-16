أخبار عاجلة

مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
كيليني لبرشلونة: «لاعبو يوفنتوس لا يخافون» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

الإفراج عن 16 عاملًا مصريًّا بعد القبض عليهم بالسودان

Google+ Print
الإفراج عن 16 عاملًا مصريًّا بعد القبض عليهم بالسودان الإفراج عن 16 عاملًا مصريًّا بعد القبض عليهم بالسودان

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

انتهت جهود السفارة المصرية ومكتب التمثيل العمالي بالعاصمة السودانية الخرطوم، إلى الإفراج عن 16 عاملًا مصريًّا، كانوا يعملون في تجارة الأدوات المنزلية.

وتلقَّى محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الخميس، تقريرًا بذلك من المستشار العمالي بالسودان أحمد يوسف عبد العظيم، حيث أشار إلى أنَّ السفير أسامة شلتوت اتصل فورًا بنائب رئيس الجمهورية السودانية حسبو عبد الرحمن، ووكيل وزارة الخارجية ونائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات، وأسفرت الاتصالات عن الإفراج عن المقبوض عليهم.

شاهد أيضا

وأوضح أنَّ هناك ستة مواطنين مازالت السفارة وزارة الخارجية السودانية تتابعان عملية الإفراج عنهم.

ولم يشر البيان الصادر عن "القوى العاملة" إلى مزيدٍ من التفاصيل بشأن سبب احتجاز العمال المصريين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة

و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة

خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات

خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات

فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية»

فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية»