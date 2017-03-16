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رئيس الوزراء يشكل لجنةً للإشراف على تجربة زراعة القمح المبرد

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رئيس الوزراء يشكل لجنةً للإشراف على تجربة زراعة القمح المبرد رئيس الوزراء يشكل لجنةً للإشراف على تجربة زراعة القمح المبرد

التحرير

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عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعًا لاستعراض ومناقشة نتائج تجربة زراعة القمح المبرد، بحضور وزيري الموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الأراضي.

واستمع إسماعيل، في بداية الاجتماع، إلى عرض حول تقييم نتائج التجربة وإمكانية الاستفادة منها، مؤكِّدًا أهمية البحث العلمي كأحد أدوات التنمية ودراسة استخدام أساليب جديدة ومبتكرة وجدوى توظيفها في تحسين اقتصاديات العمل بمختلف القطاعات والمجالات التنموية بشكل مستمر، مشيرًا إلى أنَّ استخدام تطبيقات البحث العلمي في مجالات الزراعة والري لخدمة الأهداف الموضوعة.

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ووجَّه رئيس الوزراء بإنشاء لجنة مشتركة بين وزارتي الري والزراعة، تضم مجموعةً من المتخصصين من الوزارتين وعددًا من أساتذة الجامعات للإشراف على التجربة وتقييم نتائجها لمعرفة مدى مساهمتها في تحقيق هدف زيادة إنتاج من القمح وترشيد استهلاك مياه الري، وإعداد تقرير شامل في هذا الشأن. 

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التحرير

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