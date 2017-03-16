«شيخ الصحفيين»: سأصوت لقلاش وإبراهيم منصور في انتخابات النقابة

التحرير

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قال الكاتب الصحفي محمد العزبي المٌلقب بـ"شيخ الصحفيين" إنَّه سيصوت في انتخابات التجديد النصفي للصحفيين، المقرر إجراؤها غدًا الجمعة، لصالح الكاتب الصحفي إبراهيم منصور المرشح على مقعد العضوية فى انتخابات التجديد النصفي "فوق السن".

وأضاف - في تصريحاتٍ لـ"التحرير"، اليوم الخميس - أنَّ منصور يمتلك رصيدًا هائلًا من الخبرات النقابية، فضلًا عن أدائه المهني الذي وصفه بـ"المتميز" على مدى السنوات الماضية، موضِّحًا أنَّ خبراته في العمل المهني والنقابي ستكون عاملًا مساعدًا له في معركته على مقعد العضوية.

وتابع: "أثق أنَّ منصور سيعمل على تطوير المهنة، وسيكون سندًا لجميع الصحفيين في حالة فوزه في انتخابات النقابة".

وعن انتخابات مقعد النقيب، أوضح العزبي أنَّه سيصوِّت أيضًا لصالح النقيب المنتهية ولايته يحيى قلاش، موضِّحًا أنَّ قلاش ساند النقابة وخاض معركة شرسة من أجل الجماعة الصحفية، مستطردًا: "قلاش خاض معركةً من أجل حقوق الصحفيين سواء اتفقنا أو اختلفنا مع طريقة إدارة الجماعة الصحفيين، وينبغي على الصحفيين أن يساندوا نقيبهم".

وفي وقتٍ سابق اليوم، انتهت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، من كل الاستعدادات لانعقاد الجمعية العمومية غدًا الجمعة، والتي يشترط لصحة انعقادها حضور ٢٥٪‏ من أعضاء الجمعية حوالي ٢١٥٠ صحفيًّا وصحفية.

ويبدأ التسجيل في العاشرة صباحًا في السرادق المقام أمام مبنى النقابة، وإذا لم يكتمل العدد حتى الثانية عشرة ظهرًا يتم المد ساعة بساعة حتى الثانية ظهرًا، ويتم التسجيل بالحضور بموجب الكارنيه او إيصال بسداد آخر اشتراك.

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وعند اكتمال الجمعية العمومية، تنعقد الجمعية بالدور الأرضي بالقاعة الكبرى لمناقشة جدول الأعمال والذي يشمل تقرير النشاط المقدم من مجلس النقابة وموازنة العام الماضي والموازنة التقديرية للعام الحالي.

وبعد انعقاد الجمعية، تبدأ عملية التصويت لاختيار النقيب من بين سبعة مرشحين واختيار ستة أعضاء لمجلس النقابة من بين ٧١ مرشحًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من المرشحين تحت ١٥ سنة، وتجرى عملية التصويت والفرز تحت إشراف قضائي كامل ويرأس اللجنة القضائية المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة.

ويتم التصويت في حضور مندوبي المرشحين داخل ٢٢ لجنة بالنقابة العامة بالقاهرة ولجنة بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، ويستمر التصويت حتى السابعة مساء، وفي حالة وجود ناخبين داخل حرم اللجان في السابعة يستمر التصويت حتى إدلاء آخر ناخب موجود بحرم اللجنة بصوته، وبعدها يتم نقل الصناديق إلى القاعة الكبرى بالدور الرابع برفقة مندوبي المرشحين لتبدأ عملية الفرز بإشراف قضائي كامل لمقعد النقيب أولًا ثمَّ لعضوية المجلس، وتعلن اللجنة المشرفة على الانتخابات النتائج فور انتهاء عملية الفرز.

وفي الثالث من مارس الجاري، قررت "اللجنة المشرفة" تأجيل انتخابات التجديد النصفي لمدة أسبوعين "حتى الغد" لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للنقابة.

ويومها، قال خالد ميري رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات إنَّه تمَّ إغلاق كشوف التسجيل في النصاب القانوني بواقع 1173 عضوًا من الجمعية العمومية، بينما كان يلزم تصويت أكثر من 4300 عضو "50% +1"، وهو الحد الأدنى القانوني.

وينافس على منصب نقيب الصحفيين سبعة مرشحين، أبرزهم النقيب المنتهية ولايته يحيى قلاش، والصحفي بمؤسسة "الأهرام" عبد المحسن سلامة، إلى جانب 70 مرشحًا لستة مقاعد بمجلس النقابة.