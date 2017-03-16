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وزير الأوقاف من الفيوم: على الأئمة التركيز على "حرمة المال العام" في الخطب

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مصراوي Masrawy

لقاء محافظ الفيوم والدكتور أحمد مختار جمعة (1)لقاء محافظ الفيوم والدكتور أحمد مختار جمعة (1)

لقاء محافظ الفيوم والدكتور أحمد مختار جمعة (2)لقاء محافظ الفيوم والدكتور أحمد مختار جمعة (2)

لقاء محافظ الفيوم والدكتور أحمد مختار جمعة (3)لقاء محافظ الفيوم والدكتور أحمد مختار جمعة (3)

لقاء محافظ الفيوم والدكتور أحمد مختار جمعة (4)لقاء محافظ الفيوم والدكتور أحمد مختار جمعة (4)

الفيوم – حسين فتحي:

طالب الدكتور أحمد مختار جمعة، وزير الأوقاف, بتعريف الطلاب وتلاميذ المدارس بمفاهيم الصدق والاجتهاد وبر الوالدين وحب الوطن، وكذلك داخل مراكز الشباب وقصور الثقافة ومناطق تجمعات العمال.

وحث "جمعة" الأئمة على ضرورة التركيز على التعداد السكاني وقضية استحلال المال الحرام في الخطب والدروس الدينية، مؤكدًا أهمية بذل الجهد والتعاون ومضاعفة العمل وعقد اللقاءات العامة والخطب، مع المتابعة المستمرة لتحقيق النتائج المرجوة.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الفيوم والدكتور أحمد مختار جمعة، وزير الأوقاف, اليوم الخميس، بحضور الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية والتعليم "المشرف على التعليم الفني", والعديد من أئمة مديرية الأوقاف بالفيوم.

وأشار وزير الأوقاف إلى تنفيذ خطة في المجالات الدعوية والتنموية والفكرية داخل محافظة الفيوم، بهدف تصحيح المفاهيم الخاطئة، والتأكيد على القيم الوطنية والأخلاقية والعمل والإنتاج، موضحًا أن الخطة تقوم على انتقاء الأئمة المتميزين وتحديد قضايا النشء والشباب والتحضير الجيد قبل تناول الموضوع.

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