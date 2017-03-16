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تأجيل محاكمة 7 متهمين في "أحداث عنف إمبابة" لـ23 مارس

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تأجيل محاكمة 7 متهمين في "أحداث عنف إمبابة" لـ23 مارس تأجيل محاكمة 7 متهمين في "أحداث عنف إمبابة" لـ23 مارس

مصراوي Masrawy

محاكمة 7 متهمين في أحداث عنف إمبابة

كتب- عمرو علي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة 7 متهمين في أحداث العنف التي وقعت بشارع الوحدة بإمبابة، في يناير 2015، لـ23 مارس للمرافعة

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وايمن البابلي وأمانة سر محمد جبر وحسام عبد الرسول.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية وخرطوش، والتظاهر بدون تصريح، وترويع المواطنين، وحرق مطعم كنتاكى بشارع الوحدة.

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