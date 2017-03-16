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"المفوضين" تحجز دعوى عرض "تيران وصنافير" على الفتوى والتشريع لإعداد التقرير

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"المفوضين" تحجز دعوى عرض "تيران وصنافير" على الفتوى والتشريع لإعداد التقرير "المفوضين" تحجز دعوى عرض "تيران وصنافير" على الفتوى والتشريع لإعداد التقرير

مصراوي Masrawy

تيران وصنافير

كتب- محمود الشوربجي:

قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من حميدو جميل وكيلا عن الدكتور جمال زهران، والتي يطالب فيها بعرض اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين والسعودية على قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لإبداء الرأى القانوني فيها، لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.

اختصمت الدعوى رقم 50611 لسنة 70 ق رئيس مجلس الوزراء، وذكرت أن قانون مجلس الدولة أوجب أن تتم عرض جميع الاتفاقيات التى فيها تنازل على الأراضى على الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في يونيو الماضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية، ثم تقدمت هيئة قضايا الدولة باستشكال أمام محكمة القضاء الإدارى، لوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان اتفاقية، لكن محكمة القضاء الإداري رفضت في 8 نوفمبر الماضي استشكال الهيئة وتغريم 800 جنيه، كما قضت بقبول الاستشكال المقدم من المحامي خالد علي، والذي يطلب فيه الاستمرار في تنفيذ الحكم باعتبار أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان، ثم انتهى الأمر بتأييد المحكمة الإدارية العليا لحكم القضاء الإداري.

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مصراوي Masrawy

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