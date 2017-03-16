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مراجع حسابات يتهم مشرف دار أيتام بابتزازه ماليًا بسبب "صور أطفال"

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مراجع حسابات يتهم مشرف دار أيتام بابتزازه ماليًا بسبب "صور أطفال" مراجع حسابات يتهم مشرف دار أيتام بابتزازه ماليًا بسبب "صور أطفال"

مصراوي Masrawy

مديرية امن الجيزة

كتب - محمد شعبان:

تقدم مراجع حسابات بضرائب شمال الجيزة، ببلاغ ضد مشرف دار أيتام "قلوب أهل الخير" بمركز منشأة القناطر، شمال محافظة الجيزة.

وأمام العميد خالد منير، مدير قطاع شمال أكتوبر، أكد مقدم البلاغ مدحت محمد 49 عاما، أن المشكو في حقه "أحمد. ج"، هدد مجلس إدارة الجمعية المشرفة على الدار بصور قديمة مفبركة لبعض الأطفال بالدار أثناء قيامهم بأعمال نظافة لابتزازهم ماليا مقابل عدم نشر هذه الصور عب مواقع التواصل الاجتماعي.

تحرر المحضر اللازم، وكلف اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، ضباط المباحث بالفحص.

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