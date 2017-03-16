بالصور.. "المجلس القومي" يحتفل بيوم المرأة المصرية في الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

نظمت أمانة المجلس القومي للمرأة بمحافظة الشرقية، بإشراف الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس، اليوم الخميس، احتفالية بمقر اتحاد عمال مصر بمدينة الزقازيق، بمناسبة يوم المرأة المصرية.

حضر الاحتفالية الدكتورة فاطمة الشربيني، أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق والمقررة السابقة لأمانة المجلس بالشرقية، والمهندسة سامية عسل، مقررة الأمانة، والدكتورة هدى درويش، نائب أمانة الشرقية، والدكتور مجدي الحسيني، أستاذ كلية الطب بجامعة الزقازيق، والقس وائل نشأت، رئيس الطائفة الإنجلية بالشرقية، والنقيب أحمد فيصل، رئيس قسم العنف ضد المرأة بمديرية أمن الشرقية، ومحمد عرابي، رئيس اتحاد عمال الشرقية.

وخلال كلمتها بالاحتفالية، عرضت المهندسة سامية عسل، مقررة فرع المجلس بالشرقية، استراتيجية المرأة المصرية لعام 2016، مؤكدةً على أنه سيتم فتح حوار مجتمعي حول وضع المرأة الشرقاوية في الاستراتيجية الحالية، فيما تم عرض المبادرة التي اقتراحها فرع المجلس بالشرقية، للعمل عليها خلال عام المرأة المصرية "2017".

من جانبها، أوضحت الدكتورة هدى درويش، نائب فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، أن هناك عدة ندوات بالمجلس عن تمكين المرأة سياسيًا، ومناقشة الوضع الإداري بالدولة، ومشاكل التلوث ومخاطره البيئية، مشيرةً إلى أن هناك تنسيق مع وزارة الصحة والسكان؛ لإعداد دليل طبي للتعامل مع ضحايا العنف، وكذا تدشين ندوات مدرسية للتوعية بمخاطر الزواج المبكر.

وفي كلمتها، أشارت الدكتورة فاطمة الشربيني، المقررة السابقة لفرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، إلى أن المرأة المصرية تُعاني العديد من الأزمات، رغم تحملها العبء الأكبر من المسئوليات، حيث دائمًا تواجه صعوبات من أجل إثبات نفسها، مدللةً على أن المرأة المصرية الصامدة هي التي تدفع ثمن الأزمة الاقتصادية التي نعيشها.