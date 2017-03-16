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تخفيف الحبس لـ19 إخوانيًا في "اقتحام مرور ملوي"

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تخفيف الحبس لـ19 إخوانيًا في "اقتحام مرور ملوي" تخفيف الحبس لـ19 إخوانيًا في "اقتحام مرور ملوي"

مصراوي Masrawy

المحكمة العسكرية

المنيا ــ ريمون الراوي:
قضت المحكمة العسكرية بمحافظة أسيوط، اليوم، بمعاقبة 19 متهمًا إخوانيًا حضوريا بأحكام بالسجن، تراوحت بين 3 سنوات إلى 7 سنوات، فيما برأت 3 آخرين في إعادة محاكمتهم بتهمة اقتحام وحد مرور ملوي جنوب المحافظة.
وقال محمد سمير الفرا، محامي المتهمين، إن المحكمة العسكرية قضت بمعاقبة 15 متهما بالسجن المشدد 7 سنوات، وغرامة 20 ألف جنيه لكل منهم، ومعاقبة 3 متهمين آخرين بالسجن 5 سنوات، وغرامة 20 ألف جنيه لكل منهم، وعاقبت متهما واحدا بالسجن 3 سنوات، وبرأت 3 آخرين لعدم كفاية الأدلة بحقهم.
وأشار الفرا في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إلى أن المتهمين حُكم عليهم بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 20 ألف جنيه، ضمن 250 متهما في أحداث اقتحام وحدة المرور بمركز ملوي، إبان أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، وتم تخفيف الحكم اليوم، عقب القبض عليهم، وإعادة إجراءات محاكمتهم أمام دائرة عسكرية جديدة.
كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أحال المتهمين إلى القضاء العسكري، مارس 2015، وشمل أمر الإحالة أن المتهمين ينتمون إلى جماعة الإخوان، واشتركوا في اقتحام منشآت شرطية وقضائية، وتخريب منشآت عامة، والتحريض على العنف وإثارة الشغب.

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