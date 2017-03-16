ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة

دمياط - محمد إبراهيم:

استقبل ميناء دمياط، اليوم الخميس، 7 سفن بضائع عامة و3 سفن حاويات، في الوقت الذي وصلت فيه سفينة عملاقة بغاطس يصل إلى 14 مترًا.

وغادرت سفينة بضائع عامة، الأرصفة، بعد انتهاء أعمال الشحن والتفريغ.

ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة، بالإضافة إلى 4 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء، في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وغادر الميناء 3 قطارات، تحمل 3818 طن قمح، و151 سيارة بحمولة 7099 طن قمح، وبلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 95719 طنًا بينما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال بالميناء 122432 طن قمح، وشملت حركة الصادر من الميناء 4500 طن يوريا و9379 طن فوسفات و6181 طن سماد سائل.