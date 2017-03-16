أخبار عاجلة

مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
كيليني لبرشلونة: «لاعبو يوفنتوس لا يخافون» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة

Google+ Print
ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة

مصراوي Masrawy

ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات

دمياط - محمد إبراهيم:
استقبل ميناء دمياط، اليوم الخميس، 7 سفن بضائع عامة و3 سفن حاويات، في الوقت الذي وصلت فيه سفينة عملاقة بغاطس يصل إلى 14 مترًا.
وغادرت سفينة بضائع عامة، الأرصفة، بعد انتهاء أعمال الشحن والتفريغ.
ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة، بالإضافة إلى 4 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء، في انتظار إتمام إجراءات الدخول.
وغادر الميناء 3 قطارات، تحمل 3818 طن قمح، و151 سيارة بحمولة 7099 طن قمح، وبلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 95719 طنًا بينما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال بالميناء 122432 طن قمح، وشملت حركة الصادر من الميناء 4500 طن يوريا و9379 طن فوسفات و6181 طن سماد سائل.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط

حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج

حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج

العرب اليوم.. هدوء بمخيم عين الحلوة وإضرابات بتونس

العرب اليوم.. هدوء بمخيم عين الحلوة وإضرابات بتونس

حول العالم فى 24 ساعة

حول العالم فى 24 ساعة