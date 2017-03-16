استبدال طائرة مصر للطيران المتجهة إلى كندا بعد إصابتها بعطلٍ فني

كتب - طه عبيد:

استبدلت شركة مصر للطيران، اليوم الخميس، طائرة الرحلة المتجهة إلى كندا، وذلك بعد إصابة محركها بعطلٍ فني تعذر إصلاحه بسرعة، واستأنفت الطائرة رحلتها بعد تأخير دام ساعتين.

صرحت مصادر ملاحية بالمطار، بأنه أثناء استعداد قائد رحلة مصر للطيران المتجهة إلى كندا، فوجىء بحدوث عطلٍ فني بأحد المحركات.

وأضافت المصادر أنه تم استدعاء فريق الصيانة لإصلاحه، ولكن تعذر الإصلاح بسرعة، مما ترتب عليه استدعاء طائرة بديلة أقلعت بالركاب بعد تأخير دام ساعتين.