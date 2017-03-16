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بالصور.. شاب مصري يتحدى "وديع النجار" بطريقته.. والأخير يرد

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مصراوي Masrawy

شاب مصري يتحدى وديع النجار بطريقته.. والأخير يرد (1)شاب مصري يتحدى وديع النجار بطريقته.. والأخير يرد (1)

شاب مصري يتحدى وديع النجار بطريقته.. والأخير يرد (2)شاب مصري يتحدى وديع النجار بطريقته.. والأخير يرد (2)

شاب مصري يتحدى وديع النجار بطريقته.. والأخير يرد (3)شاب مصري يتحدى وديع النجار بطريقته.. والأخير يرد (3)

شاب مصري يتحدى وديع النجار بطريقته.. والأخير يرد (4)شاب مصري يتحدى وديع النجار بطريقته.. والأخير يرد (4)

كتبت - هاجر حاتم:

أثارت صور "وديع النجار" جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل، كما كثرت الإشاعات حول وجود ارتباط بينه وبين المطربة اليسا، بسبب كثرة الصور التي تجمعهما معًا، ولكن نفى كلًا منهما هذه الشائعات بالفترة الأخيرة.

وتعرض "النجار" للكثير من الانتقادات بسبب صوره عبر حسابه بموقع التواصل "انستجرام"، التي ظهر فيها بملابس غريبة بعض الشىء والتي اعتبرها البعض غير ملائمة، على حد قول رواد مواقع التواصل. 

وفى نفس الوقت قام شاب مصري يدعى "محمد عمارة" برفع صورة له عبر حسابه الخاص بانستجرام، وهو مرتدياً نفس "التشيرت" الذي كان يرتديه "النجار" في أحد صوره، ليتحدى الأخير قائلًا "مش نفس الشى وربنا .. احنا رجاله اوى يا Elissa"، وقام بعمل "mention" لكلًا من "إليسا" و"النجار" على هذه الصورة.

وفي حوار خاص لـ "مصراوي" صرح عمارة يبدو أن الصورة أثارت غضب وديع، مما جعله يقوم بحذفه من على حسابه على انستجرام، ولكن إليسا لم تقم بأي رد فعل اتجاه هذه الصورة.

بالصور.. شاب مصري يتحدى

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