أخبار عاجلة

مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
كيليني لبرشلونة: «لاعبو يوفنتوس لا يخافون» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. "تعليم أسيوط" تكشف أهداف الامتحان التجريبي لـ"بوكليت الثانوية"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

اجتماع وكيل وزارة التعليم بأسيوط (1)اجتماع وكيل وزارة التعليم بأسيوط (1)

اجتماع وكيل وزارة التعليم بأسيوط (2)اجتماع وكيل وزارة التعليم بأسيوط (2)

اجتماع وكيل وزارة التعليم بأسيوط (3)اجتماع وكيل وزارة التعليم بأسيوط (3)

اجتماع وكيل وزارة التعليم بأسيوط (4)اجتماع وكيل وزارة التعليم بأسيوط (4)

أسيوط - أسامة صديق:

قال صلاح فتحي، وكيل وزاة التربية والتعليم بأسيوط، إن الهدف من الامتحان التجريبي لـ"البوكليت"، القضاء على رهبة الامتحان لدى الطالب واعتياده على أسلوب امتحانات نهاية العام‏، وإكسابهم المهارات اللازمة للتعرف على أنماط امتحانات البوكليت وكيفية الإجابة على الأسئلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وكيل الوزارة، اليوم الخميس، لمناقشة مواعيد ونظام الامتحان التجريبي ‏"البوكليت"، لطلاب الثانوية العامة والذي يتم لأول مرة هذا العام، بحضور الدكتور محمد السيد، وكيل المديرية, وعبد الناصر حامد، مدير عام التعليم العام ومدراء الإدارات والموجهين العموم للمواد المختلفة.

وأضاف "فتحي" أن الامتحان التجريبي للبوكليت يهدف أيضًا إلى تدريب المعلمين على كيفية تقدير درجات ورقة الإجابة فى شكلها الجديد، موضحًا أنه تقرر أن يبدأ الامتحان التجريبي لبوكليت الثانوية العامة يوم 26 مارس الجاري.

أشار "فتحي" إلى أن الامتحان سيكون بنفس الكيفية التي ستكون عليها ورقة امتحان نهاية العام، وأنه عبارة عن 4 نماذج في كل حجرة امتحانية، مبينًا أن تقدير الدرجات سيكون مجمعًا ويعقبه إحصاء للنتائج وتحليلها، مؤكدًا أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بنتائج الطلاب في هذا الامتحان التجريبى، ليتم قياس مدى مناسبة وقت كل امتحان مع عدد الأسئلة بالنسبة للطلاب.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط

حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج

حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج

العرب اليوم.. هدوء بمخيم عين الحلوة وإضرابات بتونس

العرب اليوم.. هدوء بمخيم عين الحلوة وإضرابات بتونس

حول العالم فى 24 ساعة

حول العالم فى 24 ساعة