بالصور.. "تعليم أسيوط" تكشف أهداف الامتحان التجريبي لـ"بوكليت الثانوية"

أسيوط - أسامة صديق:

قال صلاح فتحي، وكيل وزاة التربية والتعليم بأسيوط، إن الهدف من الامتحان التجريبي لـ"البوكليت"، القضاء على رهبة الامتحان لدى الطالب واعتياده على أسلوب امتحانات نهاية العام‏، وإكسابهم المهارات اللازمة للتعرف على أنماط امتحانات البوكليت وكيفية الإجابة على الأسئلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وكيل الوزارة، اليوم الخميس، لمناقشة مواعيد ونظام الامتحان التجريبي ‏"البوكليت"، لطلاب الثانوية العامة والذي يتم لأول مرة هذا العام، بحضور الدكتور محمد السيد، وكيل المديرية, وعبد الناصر حامد، مدير عام التعليم العام ومدراء الإدارات والموجهين العموم للمواد المختلفة.

وأضاف "فتحي" أن الامتحان التجريبي للبوكليت يهدف أيضًا إلى تدريب المعلمين على كيفية تقدير درجات ورقة الإجابة فى شكلها الجديد، موضحًا أنه تقرر أن يبدأ الامتحان التجريبي لبوكليت الثانوية العامة يوم 26 مارس الجاري.

أشار "فتحي" إلى أن الامتحان سيكون بنفس الكيفية التي ستكون عليها ورقة امتحان نهاية العام، وأنه عبارة عن 4 نماذج في كل حجرة امتحانية، مبينًا أن تقدير الدرجات سيكون مجمعًا ويعقبه إحصاء للنتائج وتحليلها، مؤكدًا أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بنتائج الطلاب في هذا الامتحان التجريبى، ليتم قياس مدى مناسبة وقت كل امتحان مع عدد الأسئلة بالنسبة للطلاب.