محافظ الأقصر يعيد تشغيل مصنع بوتاجاز الطود بعد إيقافه 8 أشهر

الأقصر ـ محمد محروس:

أصدر محافظ الأقصر محمد بدر، القرار رقم 170 لسنة 2017، بإعادة تشغيل مصنع تعبئة البوتاجاز بالطود، بناء على تعليمات وزير البترول والثروة المعدنية، مع التزام الطرف الأول، وتمثله شركة الغازات البترولية "بتروجاس"، والطرف الثالث وتمثله شركة سعد الدين للغازات البترولية "اسبى جاز"، بسرعة تلافي الملاحظات الواردة بتقرير الإدارة العامة للحماية المدنية.

كما نص القرار على التزام إدارة الحماية المدنية بالأقصر، بتوفير سيارة إطفاء مجهزة تتواجد بمقر المصنع بصفة مستمرة.

يأتي قرار محافظ الأقصر بعد 8 أشهر من إغلاق المصنع، إثر نشوب حريق بسبب تسرب غازي، أسفر عن إصابة مجموعة من العمال.