وفد مجلس الوزراء يزور أسيوط لتطوير مراكز المعلومات

أسيوط - أسامة صديق:

أكد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الخميس، أهمية دعم مراكز المعلومات في المحافظات وتطويرها، للمساهمة في جمع معلومات دقيقة ميدانية لدعم متخذ القرار نحو الوجهة الصحيحة، بما يدعم التواصل الفعال بين الجهاز التنفيذي والمواطنين.

جاء ذلك خلال لقائه بوفد من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برئاسة اللواء حمدي حلمي، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتكنولوجيا المعلومات، وحضور المهندس محمد عبد الجليل، سكرتير عام المحافظة، والمهندس وليد جمال الدين، رئيس قطاع موارد البيانات، واللواء محمد الوزير، مدير الدعم الفني والميداني، وطارق خليل، نائب مدير المرصد الإعلامي، ومدحت فتحي، نائب مدير بوابة الشكاوى الحكومية.

وأشار محافظ أسيوط، إلى ضرورة تغيير الدورة المستندية الورقية، وتعميم التعامل الإلكتروني داخل ديوان عام المحافظة، والمراكز التابعة والبدء في ضم المديريات الخدمية تباعا، لتخفيف الفاقد في الورق وتسهيل التعامل وحصر كافة الشكاوى والطلبات الخاصة بالمواطنين، لتسهيل عملية متابعتها وإيجاد الحلول المناسبة بشكل سريع.

وقال اللواء حمدي حلمي، إن زيارة محافظة أسيوط تأتي لإعادة تقييم موقف مراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على مستوى المحافظات، ووضع خطة واضحة لتطوير هذه المراكز، لأنها تلعب دورا كبيرا في دعم متخذ القرار على مستوى المحافظات، وتساهم في وضع تصور ورصد واقع سليم، والتواصل مع المواطنين، وتنفيذ جيد لكل الآليات الخاصة بدعم متخذي القرار.

وأكد طارق خليل، نائب مدير المرصد الإعلامي، أهمية التواصل مع إدارات الإعلام بالمحافظات، وقدم شرحا لعمل إدارة الرصد الإعلامي حيث ترصد كافة ما ينشر ويبث عبر وسائل الإعلام المختلفة، لرفعها للجهات المختصة لاتخاذ القرار المناسب، بهدف إيصال المعلومة للجهة بصورة حقيقية لدرء الشائعات.