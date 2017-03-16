مقاتلات حربية روسية وسورية تشن غارات على إدلب

دمشق - ( أ ش أ) :

جددت مقاتلات حربية روسية وسورية، اليوم الخميس، من غاراتها بالصواريخ الفراغية على مدينة إدلب السورية.

وأفاد مركز الدفاع المدني في المدينة؛ حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية بأن الغارات استهدفت تجمعات سكانية عند منطقة "دوار المتنبي" وخلفت عددا من الجرحي.

من جانبها قالت مصادر طبية سورية إن فرق الإسعاف والدفاع المدني قد أنهت عمليات انتشال الضحايا من تحت الأنقاض نتيجة الغارات التى استهدفت المدينة، وأكدت ارتفاع عدد القتلى إلى 25 شخصا.