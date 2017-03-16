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مقاتلات حربية روسية وسورية تشن غارات على إدلب

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مقاتلات حربية روسية وسورية تشن غارات على إدلب مقاتلات حربية روسية وسورية تشن غارات على إدلب

مصراوي Masrawy

مقاتلات حربية روسية وسورية تشن غارات

دمشق - ( أ ش أ) :
جددت مقاتلات حربية روسية وسورية، اليوم الخميس، من غاراتها بالصواريخ الفراغية على مدينة إدلب السورية.
وأفاد مركز الدفاع المدني في المدينة؛ حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" بأن الغارات استهدفت تجمعات سكانية عند منطقة "دوار المتنبي" وخلفت عددا من الجرحي.
من جانبها قالت مصادر طبية سورية إن فرق الإسعاف والدفاع المدني قد أنهت عمليات انتشال الضحايا من تحت الأنقاض نتيجة الغارات التى استهدفت المدينة، وأكدت ارتفاع عدد القتلى إلى 25 شخصا.

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