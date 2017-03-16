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«فينجر» يوضح موقف النني من مباراة «وست بروميتش البيون»

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«فينجر» يوضح موقف النني من مباراة «وست بروميتش البيون» «فينجر» يوضح موقف النني من مباراة «وست بروميتش البيون»

التحرير

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يعود نادي أرسنال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مطلع الأسبوع المقبل، لمواجهة وست بروميتش البيون، بعد أن تأهل في كأس الاتحاد الإنجليزي وودع دوري أبطال أوروبا.

خرج أرسين فينجر صباح اليوم الخميس أمام الصحافة لمناقشة خطط فريقه الفترة المقبلة، وتوضيح مستقبله وموقفه من تجديد عقد الكسيس سانشيز ومسعود أوزيل، وكذلك لتوضيح موقف المصابين.

وتضمنت العديد من التقارير في الفترة الماضية، رحيل المدير الفني للجانرز، قبل أن يخرج فينجر لإسكات الجميع، فقد قال حسب مانقلته صحيفة الميرور البريطانية: "هذا إختراع بالكامل، والتقارير المنتشرة عبارة عن معلومات وأخبار وهمية". 

وأضاف المدير الفني الفرنسي: "بالنسبة لنا مباراة السبت مهمة جدا، إنها بطولة غريبة لأنه لا يوجد إستمرارية".

وأوضح: "أنت لا تعرف حقا أين تقف، أنت لم تلعب نفس العدد من المباريات، ولكن ما هو مؤكد هو أن موقفنا لايسمح لنا بإهدار النقاط".

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وعن غريمه في مباراة السبت قال: "وست بروميتش البيون مباراة صعبة ولكنها أيضا فرصة بالنسبة لنا أن نعود إلى المقدمة مجدداً".

وعن ليسر سيتي قال فينجر: "أنت لا تحكم على مدرب في ثلاث مباريات، أنا لا أعرفه ولكن دائما يتم تقييم المدرب على مدى فترة أطول".

وعن إنتقال الظهير الأيمن الإسباني للجانرز هيكتور بيريلين قال: "لقد جدد عقده للتو، ومازال المستقبل أمامه طويل".

وعن قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي التي أوقعته مع نادي مانشستر سيتي قال: "إنها مهمة صعبة، ولكنها واعدة وممتعة".

وعن حالة اللاعبين المصابين صرح فينجر: "جيبس غير مؤكد وتشامبرلين لديه اختبار اليوم، وقد قمت بضم النني مرة أخرى بصرف النظر عن الفترة التي غابها للإصابة".

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التحرير

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