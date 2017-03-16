وزيرا الصناعة والزراعة يبحثان مشاركة بولندا في مشروع الـ1.5 مليون فدان

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دعا المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، المسئولين بالحكومة البولندية للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الحكومة المصرية حاليًا وعلى رأسها مشروع الـ1.5 مليون فدان في الأراضي الصحراوية، وذلك للاستفادة من الخبرة البولندية الكبيرة في مجال الري الحديث والميكنة الزراعية، فضلًا عن أهمية تشجيع الشركات البولندية العاملة في مجال التصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني للاستثمار في مصر والاستفادة من حزم الحوافز التي يتيحها مناخ الاستثمار في مصر.

وأشار "قابيل" إلى أهمية دعم المبادرات التي تقوم بها الشركات المصرية والبولندية لإنشاء مراكز توزيع للمنتجات الزراعية في كلا البلدين - الأمر الذي يسهم في زيادة انسياب وتدفق منتجات الحاصلات الزراعية المصرية إلى السوق البولندي وبصفة خاصة منتجات الموالح والبصل والثوم والبطاطس.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير صباح اليوم بالعاصمة البولندية وارسو مع كرزيستوف يورجيل وزير الزراعة البولندي، وذلك في مستهل لقاءاته مع كبار المسئولين بالحكومة البولندية.

وقال "الوزير": إن "المباحثات تناولت أهمية تذليل كافة العقبات أمام انسياب حركة التجارة بين الجانبين وبصفة خاصة للمنتجات الزراعية والحيوانية سواء الماشية أو اللحوم الحلال، هذا فضلًا عن تعظيم التعاون في مجال المعارض المتخصصة".

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وفي هذا الصدد - أوضح قابيل أنه من المقرر أن يشارك عدد كبير من الشركات البولندية في معرض "فوود أفريقيا"، والذي ستسضيفه القاهرة خلال الفترة من 22/ 24 أبريل المقبل.

من جانبه، استعرض كرزيستوف يورجيل وزير الزراعة البولندي فرص التعاون الحالية والمستقبلية بين البلدين خاصة في مجال تبادل المنتجات الغذائية الزراعية، وكذا التعاون في مجال التنمية المؤسسية من خلال تقديم بولندا الدعم لمصر في مجال الاستشارات الزراعية.

ولفت الوزير البولندي إلى استعداد بلاده لتوفير احتياجات مصر من الماشية بشكل منتظم، مشيرًا إلى إمكانية بحث التوصل إلى اتفاق في هذا الصدد بين الجهات المعنية من كلا البلدين بهدف تعزيز التعاون المستدام، وذلك للاستفادة من سلالات الماشية البولندية ذات الجودة العالية، فضلًا عن تبادل الخبرات والمعلومات و التعاون في مجال البحوث الزراعية المشتركة بين وكالة التنمية الزراعية البولندية ونظيرتها فى مصر.