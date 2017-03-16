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مصر تعود لعضوية المجلس الدولي للزيتون.. ووزير الزراعة: إنجاز كبير

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مصر تعود لعضوية المجلس الدولي للزيتون.. ووزير الزراعة: إنجاز كبير مصر تعود لعضوية المجلس الدولي للزيتون.. ووزير الزراعة: إنجاز كبير

التحرير

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صدَّق المجلس الدولي للزيتون، في اجتماعه بالعاصمة الإسبانية مدريد، على عودة لعضوية المجلس.

وقال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيانٍ له، اليوم الخميس، إنَّ هناك علاقة تعاون وثيقة تربط مصر بالمجلس، لافتًا إلى أنَّ هناك ممثلين لمصر في اللجان الاستشارية بالمجلس، وهناك أيضًا عدد من المشروعاتت البحثية تمت بالتعاون بين الجانبين خلال السنوات الماضية.


وأضاف أنَّ هذه الخطوة تعد إنجازًا مهمًا لأنَّ مصر تعد ثاني أكبر دولة منتجة للزيتون في العالم، وهي أحد مؤسسي المجلس، موضِّحًا أنَّ المجلس الدولي للزيتون هو المنظمة الحكومية الدولية الوحيدة في العالم التي تجمع الأطراف المعنية في إنتاج واستهلاك زيت الزيتون وزيتون المائدة، حيث تمَّ تأسيسه في مدريد عام 1959، برعاية منظمة الأمم المتحدة.

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وتشمل عضوية المجلس أهم الدول المنتجة والمصدرة لزيت الزيتون وزيتون المائدة، ويشكِّل المنتجون الأعضاء في المجلس الدولي للزيتون 98% من الإنتاج العالمي، والموجودة رئيسيًّا في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وأشار البنا إلى أنَّ المجلس الدولي للزيتون مهتم بالتنمية المتكاملة والمستدامة لعالم زراعة الزيتون، ويعمل جاهدًا من أجل تطبيق هذا الالتزام في البلدان الأعضاء.

وكان مجلس الأعضاء التابع للمجلس الدولي للزيتون، قد صدَّق رسميًّا وبالإجماع على عودة مصر لعضوية المجلس، وانضمام فلسطين.

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التحرير

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