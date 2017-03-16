جابر نصار: أحلم بإنشاء مركز خدمي لذوي الاحتياجات الخاصة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة إنَّ حلم الجامعة الذي تطمح في تنفيذه هو إنشاء مركز علاجي وخدمي لذوي القدرات الخاصة على مساحة 17 فدانًا بأرض السادس من أكتوبر، مطالبًا بتقديم أفكار واضحة حتى يتستطيع خدمة المنتفعين من هذا الملف على أرض الواقع.

جاء ذلك في افتتاح المؤتمر ‏‫العلمي الدولي الـ18 لكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة، تحت عنوان "الحديث عن العلاج الطبيعي والتأهيل"، اليوم الخميس.

ويناقش المؤتمر الأبحاث الحديثة الخاصة بالتأهيل الحركي وطرق تقييمه في حالات الأطفال والأعصاب والعظام وإصابات الملاعب، وتقييم استخدام التكنولوجيا في التأهيل باستخدام الروبوت والمجسات، وتحديد أسباب وأعراض وطرق علاج مختلف أنواع الإعاقات، والسياسات والحقوق الخاصة بذوي الإعاقة.

شاهد أيضا

وأضاف نصار: "تخصص العلاج الطبيعي من التخصصات الحديثة التي من السهل إضافة كل ما هو جديد لها نظرًا لعدم ارتباطها بقيود علمية وزمنية صارمة، وملف ذوي القدرات الخاصة الذي يرعاه المؤتمر في بالغ الأهمية لارتباطه بهم في كيفية علاجهم وتأهيلهم، وهؤلاء الأشخاص يتمتعون بقدرات فائقة يستطيعون بها خدمة الوطن".

من جانبه، أوضح الدكتور علاء بلبع عميد كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة أنَّ الهدف الأساسي من المؤتمر هو دعم مشروع "لا إعاقة"، لافتًا إلى أنَّه لا يقتصر على أن يكون ملتقى للأبحاث فقط ولكنَّه يتضمَّن تعريف المتخصصين بالأجهزة الحديثة في مجال العلاج الطبيعي، كما أنَّه ملتقى لجميع طلاب وخريجي كليات العلاج الطبيعي.

وأضاف أنَّ الكلية تهتم بمشروع "لا إعاقة" منذ أربع سنوات، معربًا عن أمله في أن يتحقق على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنَّ المؤتمر لا يحضره أساتذة وطلاب جامعة القاهرة فقط بل جامعات مصرية على مستوى الجمهورية كالجامعة الحديثة وجامعة الدلتا وجامعة المنوفية وجامعة جنوب الوادي وغيرها.