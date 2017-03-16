الشافعي: موجة التضخم ستتراجع خلال النصف الثاني من العام الجاري

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أكد الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، أمين حزب المحافظين للعاصمة، أن وصول التضخم لأرقام غير مسبوقة خلال الشهرين الماضيين، سيشهد تراجعات ملحوظة فى النصف الثانى من العام الجارى، مع حدوث تحسن للعملة المحلية "الجنيه" واستقرارها أمام العملات الأخرى.

وأضاف الخبير الاقتصادى، اليوم الخميس، أن انحصار الموجه التضخمية يقتضي أداء قوي للجنيه أمام الدولار وحدوث حالة استقرار للعملة المحلية.

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وتابع الخبير الاقتصادى، أن هناك بعض الإجراءات التي يمكن اللجوء إليها لتقليل آثار التضخم، من خلال أجهزة الدول التنفيذية ومنها تشديد الرقابة على الأسواق وعمل حملات أمنية لشرطة التموين على محتكري السلع وإتخاذ إجراءات أكثر صرامة مع من يقوم بتخزين السلع أو بيعها بأكثر من قيمتها.