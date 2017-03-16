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نائبة منشأة نصر تهاجم مشروع «بيع زبالتك»

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نائبة منشأة نصر تهاجم مشروع «بيع زبالتك» نائبة منشأة نصر تهاجم مشروع «بيع زبالتك»

التحرير

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هاجمت منى جاب الله، نائبة منشأة نصر والجمالية، وعضو لجنة الإدارة المحلية، مشروع بيع مخلفات القمامة الصلبة «بيع زبالتك» الذى تم تنفيذه بمنطقة الجديدة، مؤكدة أن المشروع تقف وراءه إحدى الجمعيات الأهلية، ووصفته بأنه خطوة غير مريحة.

وناشدت جاب الله، في بيان لها، رئيس الوزراء بسرعة التدخل لوقف ما يحدث ومحاسبة المسئولين وإنقاذ آلاف الأسر العاملة فى جمع القمامة من التشرد.

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وقالت النائبة: "اكتشفنا فى لجنة الإدارة المحلية أن المشروع لا يتبع المحافظة ولا تستفيد منه الدولة بأى شىء، على الرغم من توفير المحافظة الأماكن والأكشاك وسيارات هيئة النظافة، وفى النهاية تحصل هذه الجمعية على العائد المادى"، مضيفة أن المواطن يبيع  كيلو المخلفات الصلبة بمبلغ 9 جنيهات أو أكثر بحسب قائمة الأسعار، ثم تقوم الجمعية ببيع الكيلو للمتعهد بضعف المبلغ".

وأشارت جاب الله، إلى أن هذا المشروع الذى لا تعرف عنه المحافظة شىء، سيتسبب فى خراب بيوت الآلاف المواطنين العاملين فى مجال جمع القمامة، لأن مصدر رزقهم يعتمد على عملية التدوير.

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التحرير

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