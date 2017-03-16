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طلب إحاطة حول خطة الحكومة لعودة السياحة الأجنبية

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طلب إحاطة حول خطة الحكومة لعودة السياحة الأجنبية طلب إحاطة حول خطة الحكومة لعودة السياحة الأجنبية

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تقدم النائب على بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير السياحة، يحيي راشد، بشأن خطة وزارة السياحة والإجراءات التى أتخذتها لعودة السياحة المصرية والنهوض بها والوقوف على الأسباب الحقيقية وراء العزوف عن القدوم إلى فى السنوات الأخيرة.

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وطالب وكيل لجنة حقوق الإنسان، الوزارة بإعداد المزيد من الخطط وبذل جهود أكثر ووضع وبرامج للترويج للسياحة المصرية في مختلف دول العالم، لتوضيح الصورة الحقيقية عن الوضع الأمني بمصر لجذب السياح مرة أخرى.

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