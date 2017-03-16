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أحمد الشريف: أرفض تعديل قانون اختيار شيخ الأزهر

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أحمد الشريف: أرفض تعديل قانون اختيار شيخ الأزهر أحمد الشريف: أرفض تعديل قانون اختيار شيخ الأزهر

التحرير

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‏‫أعلن النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رفضه وبشكل قاطع للتعديلات التى تقدم بها أحد أعضاء مجلس النواب على قانون تنظيم الأزهر، خاصة ما جاء فيه من نص تم فيه تحديد مدة فترة تولى شيخ الأزهر 8 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط من خلال انتخابات. 

وأوضح الشريف، فى تصريحات له اليوم الخميس، أن شيخ الأزهر محصن بموجب الدستور، ولا يمكن القبول بالمساس به أو التدخل فى شؤون اختياره، معتبرا أن ذلك أمرًا يخص هيئة كبار العلماء، لأن التعديلات المقدمة تتعارض مع نصوص الدستور.

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وأضاف  وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن المادة 7 من الدستور تنص على أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى والعالم، وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء". 

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