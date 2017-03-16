القبض على عصابة "المجند الهارب" لسرقة السيارات بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

ألقت مباحث القليوبية، القبض على تشكيل عصابي في طوخ للاستيلاء على السيارات وإعادتها لأصحابها عن طريق "الفدية"، يتزعمه مجند هارب من الخدمة.

وكانت المقدم محمد سعيد، رئيس مباحث مركز طوخ، قد تلقى بلاغات عدة من المواطنين بتعرضهم للسرقة بالإكراه في الطرق الفرعية، أخرها من محمد عبد الظاهر طه السيسي، 27 سنة سائق ومندوب مبيعات بإحدى الشركات، والذي أفاد أنه في أثناء سيره بالسيارة "رقم ق ف ب 3591 نقل بصندوق مغلق" على طريق "نامول - كفر الدير"، اعترضت طريقه سيارة ميكروباص دون لوحات معدنية يستقلها 4 أشخاص ملثمين، وبحوزتهم أسلحة نارية، وأجبروه على التوقف، واستولوا على السيارة بحمولتها من "الحلوى" وفروا هاربين.

أمر اللواء سعيد أنور، مدير أمن القليوبية، بتشكيل فريق بحث، قاده اللواء علاء سليم، مدير المباحث، وتتبعت قوة كبيرة من رجال المباحث بقيادة العميد حسام الحسيني، مفتش المباحث، خط سير الجناة، وتمكنت من تحديد المتهمين، وأنهم يكونون تشكيلاً عصابيًا تخصص في سرقة السيارات ومتعلقاتهم باستخدام الأسلحة وإعادتها مقابل مبالغ مالية.

ويتكون التشكيل العصابي من مجند هارب من الخدمة ومسجلي خطر، وهم "عثمان.س" 29 سنة، سائق، سبق اتهامه في عدد 6 قضايا متنوعة، و"أيمن.م" 26 سنة عامل، و"عبد المنعم.م" 24 سنة، و"محمود.ع" 22 سنة، مجند بالإدارة العامة لإمداد الشرطة – إدارة الأمن (هارب من الخدمة).

وضبطت القوات المتهمين، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن السيارة المبلغ بسرقتها وحمولتها، وكذلك الأسلحة المستخدمة والسيارة الميكروباص.