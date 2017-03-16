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ضبط صاحب محل عطارة استولى على 8 ملايين جنيه من 9 أشخاص بالجيزة

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ضبط صاحب محل عطارة استولى على 8 ملايين جنيه من 9 أشخاص بالجيزة ضبط صاحب محل عطارة استولى على 8 ملايين جنيه من 9 أشخاص بالجيزة

مصراوي Masrawy

ضبط صاحب محل عطارة استولى على 8 ملايين جنيه

كتب - محمد شعبان:

تمكنت قوات الأمن بالجيزة، من ضبط صاحب محل عطارة ببولاق الدكرور؛ لاتهامه بالنصب على 9 أشخاص، والاستيلاء منهم على 8 ملايين جنيه بزعم توظيفها في مجال شراء الأراضي.

تلقى العميد ضياء فاروق، مدير مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، بلاغا من 9 أشخاص أحدهم عراقي الجنسية بتضررهم من صاحب محل عطارة بمنطقة بولاق الدكرور، وقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 8 ملايين جنيه بزعم توظيفها في مجال شراء الأراضي مقابل أرباح شهرية بنسبة 5 % شهريا.

وأضاف مقدموا البلاغات، أن المشكو في حقه انتظم في سداد الأرباح لمدة 3 أشهر، ثم توقف بزعم تعثر المشروع، وماطلهم في رد المبالغ، وبدأ في التهرب منهم.

وأكدت تحريات المباحث تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، صحة البلاغات، وتم ضبط المتهم بأحد الأكمنة المعدة له.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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مصراوي Masrawy

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