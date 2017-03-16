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رفض استئناف إيناس الدغيدي ضد الشركة المنتجة لمسلسل "عصر الحريم"

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رفض استئناف إيناس الدغيدي ضد الشركة المنتجة لمسلسل "عصر الحريم" رفض استئناف إيناس الدغيدي ضد الشركة المنتجة لمسلسل "عصر الحريم"

مصراوي Masrawy

المخرجة إيناس الدغيدي

كتب- محمود السعيد:

رفضت الدائرة الثامنة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، استئناف المخرجة إيناس الدغيدي، على الحكم الصادر لصالح المنتج عصام شعبان، ممثل شركة للإنتاج الإعلامي باستبعادها من إخراج مسلسل "عصر الحريم" المقرر عرضه فى رمضان 2017.

وكانت محكمة أول درجة، قضت باستبعاد إيناس الدغيدي من إخراج مسلسل "عصر الحريم" عن رواية " رمزة بنت الحريم"للكاتبة الراحلة قوت القلوب الدمرداشية، لصالح المنتج عصام شعبان ممثلا عن شركة "كينج توت"للإنتاج الفني، والمقرر إنتاجه في 2017.

كانت "الدغيدي"، اشترت حق استغلال الرواية وتنوي إنتاجها واخراجها، قبل اتفاقها مع المنتج علي بيع حق استغلال المصنف الأدبي لشركته، إلا أنها أصرت على وضع شرط فى عقد البيع ، يتضمن إخراجها العمل فى مسلسل رشحت لبطولته التونسية درة والفنان الكبير محمود حميدة.

وقررت قناة "mbc" تأجيل إنتاج المسلسل، وتقدمت المخرجة بشكوى لنقابة المهن السينمائية ضد الشركة لتأخرها في إنتاج المسلسل، وأرسلت الدغيدى إنذارا على يد محضر لجهة الإنتاج، يفيد أنها إذا لم تتلق من الشركة ردا علي تحديد موعد لبدء التصوير خلال أسبوع من تاريخه، فإنها تعتذر عن إخراج العمل.

وقالت الشركة في ردها للنقابة بأنها أرسلت عدة إنذارات للدغيدي لعمل التنازل للشروع في تنفيذ مسلسل "عصر الحريم".

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مصراوي Masrawy

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