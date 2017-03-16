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أمن الجيزة يداهم منزل سمسار بالهرم اتخذه وكرا لتجارة السلاح

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أمن الجيزة يداهم منزل سمسار بالهرم اتخذه وكرا لتجارة السلاح أمن الجيزة يداهم منزل سمسار بالهرم اتخذه وكرا لتجارة السلاح

مصراوي Masrawy

أمن الجيزة يداهم منزل سمسار بالهرم

كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة، القبض على سمسار أراضي بالهرم؛ لاتهامه بالإتجار في الأسلحة النارية.

وردت معلومات للعميد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، بأن "سعد. غ"، 38 عاما، هارب من 5 قضايا (تبديد)، يتاجر في الأسلحة النارية والذخيرة.

وتمكن العميد بهاء سالم، مفتش مباحث الهرم، من ضبط المتهم بمسكنه، وبحوزته طبنجة حلوان 9مم، وأخرى صوت معدلة، و4 خزائن، و12 طالقة عيار 12مم.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

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