سقوط لصي الهواتف المحمولة في البساتين

كتب - فتحي عمر وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الخميس، عاطلين لتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام دراجة بخارية.

كانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة البساتين من أحد أصحاب محلات الهواتف المحمولة مفادها قيام شخصين بعرض 3 هواتف محمولة للبيع بثمن بخث لايتناسب مع قيمتهم الحقيقية.

انتقل على الفور ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة وتمكنوا من ضبطهما، وتبين أنهما كل من "أحمد.م"، 21 سنة، عاطل، و"أحمد.أ"، 20 سنة، عاطل، سبق اتهامه في قضيتي سرقة، وبحوزتهما 3 هواتف محمولة.

وبمناقشتهما عن مصدر تلك المضبوطات اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام الدراجة البخارية المضبوطة بحوزتهما وأن الهواتف المضبوطة من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.