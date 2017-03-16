4 خطوات أساسية لمواجهة انفجار إطارات السيارة مع السرعات العالية

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يظل التهور أحد الأسباب الرئيسية المؤدية إلى الحوادث الخطيرة على الطرق، فالقيادة بسرعات زائدة والسير غير المنضبط في الطرق السريعة، قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على السيارة، وتعريض حياة كافة الركاب إلى خطر الموت.

وعلى الرغم من كون التهور هو السمة صاحبة النسيب الأكبر من اللوم في ارتفاع معدلات حوادث السير داخل مصر، إلا أن بعض الأمور التي لا دخل للعنصر البشري بها، قد تلعب دورًا مهمًا في فقدان السيطرة على السيارة، وعلى رأسها انفجار الإطارات أثناء السير، وهو الأمر الذي قد يتسبب في انقلاب السيارة وموت جميع ركابها، وفي هذا السياق نستعرض الخطوات التي يجب اتباعها بحكمة حال تعرضك لهذا الأمر المفاجئ، وأهمها..

التوازن

يصاحب انفجار الإطارات بشكل عام وخاصة الأمامية أثناء السير اهتزازات واضحة تحول دون فرض السائق لكامل سيطرته على السيارة، وهنا يجب عليه التعامل الحذر مع هذا الظرف الطارئ بإحكام قبضته على عجلة القيادة دون محاولة لتغيير مسارها، خاصة وأن أي تعديل في الخط المستقيم الذي تسير عليه المركبة سيؤدي بشكل حتمي إلى انقلابها.

عجلة القيادة

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يجب تفادي أي محاولة في تغيير النسق السائد لاتجاه السيارة، ومحاولة إبقائها على خط مستقيم دون تعديل مسارها، والعمل على إبطاء السرعة بشكل تدريجي لحين الوقوف التام، مع محاولة حثيثة لضبط خط السير المستقيم، في حال شعر قائد السيارة بميلها إلى أحد الجوانب، ومن ثم عليه توجيه عجلة القيادة إلى الاتجاه المعاكس لتفادي انقلابها.

المكابح

قد يلجأ البعض إلى استخدام المكابح في تلك الحالات، وهو الأمر الذي يجب تفاديه تمامًا لاسيما مع السرعات العالية، ومن ثم تجنب الضغط نهائيًّا على المكابح إلى أن تصل السرعة لـ40 كم/ ساعة، وحينها يجب على السائق الضغط تدريجيًّا عليها إلى أن تستقر السيارة بشكل تام.

الهدوء

إذا ما تمكن الخوف من قائد السيارة، فإن ذلك معناه نهاية أمره، ولذلك يجب أن يبقى محتفظًا بقدر كبير من الهدوء للتعامل مع الموقف، والسيطرة على السيارة وخفض سرعتها، وهو الأمر الذي يجب أن يكون حاضرًا في مخيلة السائق دومًا.