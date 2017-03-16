أخبار عاجلة

مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
كيليني لبرشلونة: «لاعبو يوفنتوس لا يخافون» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار السيارات
  4. التحرير

بالصور.. قريبًا كيا تطرح منافسة نيسان جوك

Google+ Print
بالصور.. قريبًا كيا تطرح منافسة نيسان جوك بالصور.. قريبًا كيا تطرح منافسة نيسان جوك

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تعكف شركة كيا الكورية على وضع اللمسات الأخيرة لسيارتها الكروس أوفر الجديدة ستونيك، وذلك استعدادًا للكشف عن السيارة الجديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وبحسب مجلة "أوتو أوثوريتي" المتخصصة في السيارات، فإن الشركة الكورية العملاقة قد كشفت عن الاسم الخاص بسيارتها الرياضية متعددة الأغراض الجديدة "SUV" في أكتوبر الماضي، والتي من المتوقع أن تشهد انطلاقتها الأولى في أسواق الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الجاري.

شاهد أيضا

وسربت المجلة العالمية المتخصصة في السيارات صورًا لعمليات اختبار كيا ستونيك الجديدة، وأكدت أنها تشارك أحدث إصدارات كيا ريو في بعض السمات الفنية والميكانيكية، كما من المتوقع أن تعمل السيارة بمحرك مكون من 4 سلندر على خط واحد بنظام الدفع الرباعي للإطارات.

وتنافس كيا ستونيك الجديدة عدد من السيارات الكروس أوفر المشهورة عالميًّا، وعلى رأسها هوندا HR-V وفورد إيكوسبورت ومازدا CX-3 ونيسان جوك وتويوتا CH-R.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة

و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة

خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات

خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات

فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية»

فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية»