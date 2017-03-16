بالصور.. قريبًا كيا تطرح منافسة نيسان جوك

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تعكف شركة كيا الكورية على وضع اللمسات الأخيرة لسيارتها الكروس أوفر الجديدة ستونيك، وذلك استعدادًا للكشف عن السيارة الجديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وبحسب مجلة "أوتو أوثوريتي" المتخصصة في السيارات، فإن الشركة الكورية العملاقة قد كشفت عن الاسم الخاص بسيارتها الرياضية متعددة الأغراض الجديدة "SUV" في أكتوبر الماضي، والتي من المتوقع أن تشهد انطلاقتها الأولى في أسواق الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الجاري.

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وسربت المجلة العالمية المتخصصة في السيارات صورًا لعمليات اختبار كيا ستونيك الجديدة، وأكدت أنها تشارك أحدث إصدارات كيا ريو في بعض السمات الفنية والميكانيكية، كما من المتوقع أن تعمل السيارة بمحرك مكون من 4 سلندر على خط واحد بنظام الدفع الرباعي للإطارات.

وتنافس كيا ستونيك الجديدة عدد من السيارات الكروس أوفر المشهورة عالميًّا، وعلى رأسها هوندا HR-V وفورد إيكوسبورت ومازدا CX-3 ونيسان جوك وتويوتا CH-R.