حل جمعية النور الخيرية بالمنوفية

المنوفية مروة فاضل:

وافق الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، اليوم الخميس، على حل جمعية النور الخيرية بكفر مناوهلة، وتعيين حسام أحمد فهمي، مراجعا ماليا بقسم الجمعيات بإدارة الباجور، مصفيا للجمعية لمدة شهرين، على أن تؤول أموال الجمعية لجمعية تنمية المجتمع بمناوهلة، طبقا للائحة النظام الأساسي للجمعية.

جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من مديرية التضامن الاجتماعى بحل جمعية النور الخيرية، لعدم تحقيقها الأهداف التى أنشئت من أجلها، وعدم عقد الجمعية العمومية، وكذلك عدم وجود مقر لها، وكذا موافقة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بحل الجمعية وتعيين مصفٍ لها.