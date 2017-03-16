وقفة احتجاجية للمحامين بالبحيرة تضامنًا مع زملائهم في المنيا

البحيرة – أحمد نصرة:

نظم عدد من المحامين بالبحيرة، اليوم الخميس، وقفة أمام محكمة المحمودية الجزئية، للتضامن مع زملائهم المحامين بالمنيا، الصادر ضدهم حكم بالسجن 5 سنوات، لاتهامات تتعلق بإهانة القضاة.

وقال جمال الدين خطاب، المحامي ومنظم الوقفة لـ"مصراوي": "الحكم أحدث شرخا بين طرفي العدالة، خصوصا أنه جاء بعد التصالح بين المحامين والقاضي المتضرر، وتقديمه مذكرة للتصالح مع المحامين، مسبّبة بحرصه على مستقبلهم، وحفاظه على مهنة المحاماة، في ظل غياب أي دور فاعل لنقيب المحامين سامح عاشور، التي تشهد النقابة أشد مراحل تدهورها في عهده".

وأضاف خطاب: "نسعى لإتمام الإجراءات القانونية في الاستشكال لتنفيذ الحكم، والطعن بالنقض عليه، كما أناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار عفو رئاسي عن المحامين لحل المشكلة".

كانت محكمة جنايات المنيا، قضت بالسجن 5 سنوات لعدد 8 محامين، والحبس لمدة 3 سنوات لمحام، وبراءة 13 آخرين، في قضية اتهام 22 محاميا بإهانة القضاء، ومنع قاض من أداء عمله بقاعة محكمة مركز مطاي.