العدل تصدر قرارًا بتعيين مقار "لجان التوفيق في المنازعات"

مصراوي Masrawy

كتب- عمرو علي:

أصدر المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، القرار رقم 1786 لسنة 2017، بتعيين مقار عمل لجان التوفيق في المنازعات.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 7 لسنة 2000، بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وعلى القانون رقم 6 لسنة لسنه 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000، وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق في المنازعات المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 وتعيين مقارها والقرارات المعدلة له.