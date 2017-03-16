مميش يفتتح قسم العلاج المجاني لقناة السويس في مستشفى 57357

الإسماعيلية-إنجي هيبة:

افتتح الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، قسم العلاج المجاني باسم الهيئة، بمستشفى سرطان الأطفال 57357.

وأجرى رئيس الهيئة، جولة تفقدية للجناح المجاني برفقة أعضاء مجلس إدارة هيئة قناة السويس، ووفد رفيع المستوى من المراقبين الملاحين.

ودعا رئيس الهيئة إلى تكاتف جميع الأفراد والمؤسسات، لتقديم الدعم والمساندة لهؤلاء الأطفال، مؤكداً أن أبناء مصر من أطفال مستشفى 57357 هم قطعة من قلب الوطن، وجزء لا يتجزأ من مستقبله، متمنياً لهم الشفاء العاجل.

وأكد مميش أن مستشفى 57357 ضربت أروع المثل في العمل الجاد والمثابرة، ما انعكست نتائجه على ارتفاع معدلات الشفاء والتوسعات الإنشائية والعلمية.

يذكر أن الفريق مميش كان قد استقبل في فبراير الماضي، وفداً من أطفال مستشفى 57357 بمصاحبة ذويهم وبعض العاملين بالمستشفى في هيئة قناة السويس، وأطلعهم على مشروع قناة السويس الجديدة، ودعاهم لجولة بحرية بها.