"فرارجى" وزوجته يتبادلان الطعنات بـ"3 سكاكين" فى الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

شهدت الإسكندرية مشاجرة بين "فرارجى" وزوجته تبادلا خلالها الطعنات بالأسلحة البيضاء داخل شقة الزوجية بالطابق الثامن بعقار بمنطقة ميامي، بسبب وجود خلافات زوجية بينهما.

تلقى قسم شرطة أول المنتزه بلاغًا، بوجود مشاجرة داخل "شقة" بالطابق الثامن بالعقار في منطقة ميامي بين "أ.أ.أ" 24 عامًا، صاحب محل طيور، مصاب بجرح طعني نافذ بالبطن من الناحية اليسري واشتباه نزيف داخلي، وزوجته "ن.م.ر" 25 عامًا، ربة منزل، مصابة باشتباه جرح طعني نافذ بالصدر من الناحية اليمني وجروح قطعية متعددة بالرأس والرقبة.

وتبين من التحقيقات حدوث مشاده كلامية بين الزوجين بسبب خلافات زوجية بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الآخر بالضرب بأسلحة بيضاء، ما أدى لحدوث الإصابات السابقة.

نقلت الإسعاف الزوج لمستشفي السلامة التخصصي، والزوجة للمستشفي الرئيسي الجامعي للعلاج، وتم التحفظ على 3 سكاكين مطبخ المستخدمين في المشاجرة عليهم آثار دماء، وحُرر محضر جنح قسم أول المنتزه بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.